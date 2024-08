Inspiré du film, A Quiet Place: The Road Ahead a une date de sortie sur consoles et PC (+ trailer)

On ne s’étonne pas vraiment de voir la série de films « A Quiet Place » (trad: Sans un bruit) adaptée en jeu vidéo tant le postulat même de ces métrages semble être un postulat idéal pour jeu d’horreur-infiltration. Le développement de spin-off vidéoludique avance plutôt bien, au point que le studio Stormind Games (Remothered, Batora: Lost Haven),peut annoncer une date de sortie assez proche, fixée au 17 octobre prochain. A Quiet Place: The Road Ahead se présente comme un jeu d’aventure horreur en vue subjective qui place le joueur dans la peau d’un personnage tentant de fuir les extraterrestres hyper-sensihles au son. Le gameplay mélange des éléments de craft, de survival, et bien entendu d’infiltration, l’ambiance retranscrite par le trailer ayant pas mal de similitudes avec le jeu Alien (inspiré du film Alien: le 8ème passager). On imagine déjà le niveau de « trouillomètre » des séquences où la bestiole passera tout près de votre planque. Il ne faudra pas bouger ne serait-ce que d’un pixel sous peine de se faire dévorer tout cru.



Bref, ça s’annonce plutôt pas mal en l’état. Les précommandes sont déjà ouvertes et les premiers acheteurs recevront « du contenu exclusif en jeu et des concepts artistiques numériques ». A Quiet Place: The Road Ahead sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X/S,, au prix très raisonnable de 30 euros.