Santa Monica Studios (God of War) plancherait sur une toute nouvelle licence

Santa Monica est considéré comme l’un des plus grands studios de jeu vidéo, ce qui est somme toute logique quand on a créé des titres aussi emblématiques que ceux de la saga God of War. Ce studio mythique serait en cours de développement sur une toute nouvelle franchise, ce qui est en soi un petit événement. L’information a été confirmée par Glauco Longhi, qui se présente sur son compte Linkedin comme Character Supervisor chez Santa Monica (celui qui conçoit le design des personnages du jeu). Glauco Longhi confirme aussi avoir été embauché par le studio pour travailler sur cette nouvelle licence. On n’en saura pas plus, mais cette info confirme des fuites datant de l’an dernier : le studio avait alors publié une offre d’emploi pour plusieurs postes en relation avec une nouvelle IP en vue à la troisième personne.

L’un des jeux en préparation serait la suite directe de God Of War Ragnarok, mais une autre franchise serait donc aussi en cours de production. Evidemment, les infos étant toutes fraiches, il ne faut pas s’attendre à voir ce nouveau titre débarquer sur PlayStation avant plusieurs années. Il s’agira donc sans doute d’une exclusivité de la future PS6, qui pourrait même accompagner le lancement de la future console.