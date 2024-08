The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom : 6 minutes de gameplay pour l’aventure de la princesse Zelda

Nintendo a publié il y a quelques heures un trailer étendu de 6 minutes pour The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, un jeu Switch top down qui, une fois n’est pas coutume, met en scène la princesse Zelda au lieu de Link. La vidéo de six minutes met en avant l’exploration d’Hyrule et présente la carte du monde, qui semble être entièrement nouvelle plutôt qu’une réutilisation de la carte de A Link to the Past. Les principaux repères, comme le château et les montagnes, sont à des endroits familiers, mais le jeu inclut des cultures et des villes diverses des précédents jeux Zelda en 3D, telles que les Gorons, les Zoras et la ville des Gerudos. C’est aussi le premier jeu Zelda en vue de dessus à inclure la traversée à cheval.



Le trailer révèle également des éléments plus étranges comme des bars à smoothies et des Scrubs Deku obsédés par les bonbons, et introduit une nouvelle capacité pour Zelda appelée Bind, qui lui permet de faire suivre des objets et des créatures (probablement pour résoudre des énigmes). Le jeu semble globalement vraiment inventif en plus d’être charmant, et évite l’effet de remplissage d’un titre de fin de vie de la console. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sortira le 26 septembre sur Nintendo Switch.