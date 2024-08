Neuralink a implanté sa puce cérébrale dans un second patient

Et de deux ! Après le demi-échec de son premier implant, Neuralink tente cette fois le « touchdown » avec son second implant cérébral. La société fondée par Elon Musk a chirurgicalement implanté sa puce cérébrale N1 dans un deuxième patient, une information confirmée par Musk lors d’un podcast : « Je ne veux pas porter malheur, mais il semble que cela se soit extrêmement bien passé avec le deuxième implant, » a déclaré l’entrepreneur milliardaire lors d’un épisode du podcast de Lex Fridman. « Il y a beaucoup de signaux, beaucoup d’électrodes. Cela fonctionne très bien. » Dans le détail, 400 des 1 042 électrodes de l’implant sont opérationnelles dans le cerveau de ce second patient, et Neuralink espère cette fois que les filaments de ces électrodes ne vont pas se rétracter comme cela avait été le cas avec le premier patient.

Jouant la carte de la sincérité (ce n’est pas si fréquent), Elon Musk avoue que l’implant du premier patient, Noland Arbaugh n’a plus qu’ « environ 10 à 15 % des électrodes fonctionnelles ». Cela reste suffisant pour manipuler une souris d’ordinateur, mais il ne faudra pas espérer beaucoup plus (l’algorithme de l’implant a été déjà profondément revu pour assurer des fonctionnalités de base). A noter que Neuralink s’est doté d’un robot médical pour l’opération chirurgicale sur le second patient. Si le chemin est encore long pour rendre toute son autonomie aux personnes atteintes de paraplégie ou de quadriplégie, Neuralink sait désormais que les résultats devront être probants, d’autant que le marché des implants cérébraux est rapidement devenu plus concurrentiel.