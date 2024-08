Surprise ! Riot Games lance sans prévenir Valorant sur consoles PS5 et Xbox Series

La surprise est de taille. Après une courte période de bêta en juin, Riot Games lance dès aujourd’hui son FPS compétitif Valorant sur les consoles Xbox Series et PS5 ! Cette version console est disponible aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Japon et au Brésil, et bien évidemment, les joueurs retrouveront (presque) le même gameplay, les mêmes héros et les mêmes environnements que sur la version PC. Le gameplay a juste été un peu affiné pour les manettes : le mode de tir « Focus » permet en effet d’augmenter les performances au tir et pousse ainsi les joueurs consoles à rester très dynamiques sur la zone de jeu sans crainte de trop perdre en précision.

Petit bémol cependant, Valorant sur consoles ne prend pas en charge le crossplay afin de maintenir une certaine « l’intégrité compétitive » selon les termes de Riot Games. En d’autres termes, Riot Games estime que les joueurs PC seraient probablement favorisés avec le tandem clavier/souris face aux joueurs consoles équipés de manettes. En revanche, L’éditeur assurera la parité entre les plateformes PC/Consoles concernant les mises à jour, les correctifs d’équilibrage, les nouvelles cartes, etc.