Résultats : les bénéfices de Nintendo ont chuté de 55% sur le Q2 2024

Il est temps que la Switch 2 pointe le bout de ses circuits imprimés : Nintendo vient de publier ses résultats pour le second trimestre 2024, et cette fois il n’est plus possible de cacher la misère, les bénéfices nets ayant chuté de 55% sur la période (80,9 milliards de yens , soit 504 millions d’euros). C’est au delà des prévisions du groupe, mais ce n’est pas bon quand même. 2,1 millions de Switch se sont écoulées sur le Q2, là encore un score très faible et en baisse de 46,3 % d’une année sur l’autre. Les ventes de jeux suivent le même mouvement (30,64 millions d’unités vendues), avec des ventes inférieures de 41,3 % à celles du Q2 2023. Bref, une grande dégringolade générale.

Pour expliquer ce gros coup de grisou, Nintendo incrimine l’absence de grosses sorties sur la période. A contrario, les sorties de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et du film Super Mario Bros. avaient largement contribué à dynamiser les résultats de la première moitié de l’année 2023. Dans ce contexte compliqué, la Switch 2 apparait de plus en plus nécessaire pour remonter les comptes de la firme de Kyoto. Cette dernière serait plus puissante qu’une Xbox Series X (ou dans les mêmes eaux), et aurait des capacités d’affichage 4K ; de quoi proposer des jeux tirant réellement parti des moteurs de rendu de type Unreal Engine ? C’est à espérer…