Squid Game saison 2 : la série phénomène prend date sur Netflix

Véritable série phénomène lors de sa sortie en 2021, la série sud-coréenne Squid Game va de nouveau tenter de faire pleuvoir les records sur le service de streaming Netflix. Un nouveau trailer annonce enfin la date de la saison 2, qui sera donc diffusée à partir du 26 décembre prochain. Mieux encore, on apprend dans la foulée qu’il ne faudra pas attendre trois ans pour la troisième et ultime saison puisque cette dernière sera diffusée en 2025. Pour rappel, Squid Game raconte les tribulations étranges et cruelles d’un groupe de personnes en difficultés financières. Ces dernières sont invitées à une compétition de survie où l’échec peut se terminer par la mort pure et simple du participant. Le gagnant recevra en revanche une énorme somme d’argent.



Netflix s’est fendu d’un petit topo sur cette saison 2 très attendue : « Seong Gi-hun, qui a juré de se venger à la fin de la saison 1, revient et rejoint le jeu. Réussira-t-il à se venger ? Front Man ne semble pas non plus être un adversaire facile cette fois-ci. L’affrontement féroce entre leurs deux mondes se poursuivra jusqu’à la finale de la série avec la saison 3, qui vous sera présentée l’année prochaine. »