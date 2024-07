Intel annoncerait bientôt la suppression de milliers de postes

Après 2 ans d’annonces de plans de licenciement massifs, on pouvait espérer que le secteur de la tech retrouve une certaine stabilité : perdu. Quelques heures seulement après que le studio Bungie ait annoncé le licenciement de plus de 200 employés, ce serait au tour d’Intel d’envisager des coupes sombres. Face à une concurrence accrue, le fondeur prévoirait en effet de licencier des milliers d’employés afin de réduire les coûts et d’aligner des résultats plus solides. Si l’on en croit Bloomberg, ces licenciements pourraient être annoncés cette semaine et concerneraient l’ensemble des divisions du groupe (qui compte 110 000 employés au global). Pour rappel, Intel avait déjà supprimé 5 % de ses effectifs au mois d’octobre 2022. Le fondeur a refusé de se prononcer sur cette fuite révélée par Bloomberg, mais pourrait en dire plus lors de sa publication de résultats pour le Q2 qui interviendra jeudi 2 août.

Intel est engagé dans une lutte féroce contre AMD, Apple et Qualcomm sur le marché des puces pour PC, tout en affrontant Nvidia dans le domaine des puces pour les calculs d’IA générative. Intel est aussi en retard en finesse de gravure par rapport au taïwanais TSMC, ce dernier comptant parmi ses clients AMD, Apple, Nvidia et Qualcomm. Pour retrouver son avantage concurrentiel, le CEO Pat Gelsinger a décidé qu’Intel investirait des milliards dans la R&D et la construction de nouvelles installations de fabrication de puces, et se lancerait aussi dans l’activité de fonderie en sous-traitance pour d’autres concepteurs de puces. Malgré ces efforts et les milliards de dollars engloutis, les revenus d’Intel ont été durement affectés par la faible demande de PC, même si l’arrivée des nouvelles puces Lunar Lake semble annoncer une reprise du marché dans son ensemble.