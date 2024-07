House of the Dragon saison 2 : le dernier épisode fuite sur Internet avant la diffusion officielle

Oops… le huitième et dernier épisode de la saison 2 de la série House of the Dragon a fuité sur Internet, notamment sur TikTok, X (ex-Twitter) et Reddit, quelques jours avant la diffusion officielle sur HBO et Max. En France, l’épisode sera disponible dans la nuit du 4 au 5 août.

Des dizaines d’extraits de l’épisode ont été mis en ligne illégalement sur un nouveau compte TikTok, moins d’une semaine avant la diffusion du final. Les vidéos montrent une personne filmant un autre écran qui, lui, diffuse une partie de l’épisode. L’origine de la fuite n’est pas encore connue et HBO n’a pas fait de commentaire.

Le compte et les vidéos ont depuis été supprimés, mais les clips ont déjà été partagés à nouveau sur TikTok ainsi que sur X et Reddit par d’autres personnes. Les vidéos du compte TikTok initial avaient été vues plus de 100 000 fois avant d’être supprimées.

Au total, 14 vidéos représentant tout de même 30 minutes de contenus ont été diffusées et ont donc dévoilé une bonne partie du dernier épisode de la saison 2 de House of the Dragon. Les fans vont donc devoir faire attention aux leaks sur Internet afin de ne pas être spoilés avant la diffusion officielle.

La même fuite a eu lieu avec la saison 1

HBO a en tout cas un problème parce que le même type de fuite a eu lieu… pour le dernier épisode de la saison 1 de House of the Dragon. C’était pire pour le coup parce qu’il s’agissait de l’épisode complet qui était disponible au téléchargement illégal en torrent et sur des sites de streaming. Cela était intervenu 48 heures avant la diffusion officielle.

Toujours chez HBO, la série Game of Thrones a connu son lot de fuites en ligne au cours de ses huit saisons, en particulier lors de la dernière. De nombreux épisodes de la saison 8 sont apparus sur des sites avant la diffusion à la télévision.