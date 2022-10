House of the Dragon : l’épisode 10 fuite sur Internet, plusieurs jours avant la diffusion officielle

L’épisode 10 de House of the Dragon, à savoir le dernier de la saison 1, est déjà disponible en streaming illégal et sur des sites de téléchargements/torrents, alors que la diffusion officielle aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi.

La fuite de l’épisode 10 de House of the Dragon est bien réelle, il ne s’agit pas d’un montage ou autre chose. L’épisode a une durée de 56 minutes et 39 secondes. La vidéo se veut en 1080p avec 25 images par seconde et un débit de 3 479 kb/s. Pour l’audio, il s’agit d’un piste Dolby Digital 5.1 avec un débit de 448 kb/s. Il n’y a pas de sous-titres disponibles.

D’où vient cette fuite ? C’est un mystère pour le moment. Le fait que ce soit une vidéo à 25 FPS suggère que la source n’est pas HBO Max, à savoir le diffuseur américain. De plus, le générique du début a les inscriptions en anglais, ce qui peut permettre de plus ou moins de deviner que la fuite vient d’un pays anglophone. En France par exemple, le générique est traduit en français lors de la diffusion sur OCS.

Il est bon de noter qu’il y a déjà d’autres fuites dans le passé. Par exemple, le premier épisode avait lui aussi fuité sur Internet plusieurs jours avant la diffusion officielle. Le même scénario a eu lieu avec Game of Thrones, et ce à plusieurs reprises (ici, là, encore là et même là).