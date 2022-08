House of the Dragon : le premier épisode fuite sur Internet avant la sortie officielle

Le premier épisode de House of the Dragon, la série préquelle de Game of Thrones, est déjà disponible en streaming et en téléchargement illégal. Une fuite a eu lieu, alors que la diffusion officielle aura lieu dans moins de 24 heures. En France, la diffusion se fera dans la nuit de dimanche à lundi à 3 heures du matin.

Capture venant de la fuite

Une fuite du premier épisode de House of the Dragon

Il est pour l’instant difficile de savoir d’où vient la fuite du premier épisode de House of the Dragon. Il existe une version 720p et 1080p, avec un poids respectif de 1,65 Go et 2,29 Go. La version 1080p est annoncée comme étant un WEB-DL, c’est-à-dire un fichier d’origine venant d’une plateforme en ligne (streaming, VOD, etc). Pour sa part, la version 720p est présentée comme un WEBRip. Ce terme signifie généralement que le fichier vient d’une plateforme en ligne mais que la personne a enregistré son écran parce qu’elle n’était pas en mesure de récupérer le fichier d’origine sur les serveurs. Mais il est bon de noter que le terme peut également signifier qu’il s’agit d’un encodage depuis un autre fichier venant d’Internet. Dans le cas présent, il semble s’agir de la seconde option.

Capture venant de la fuite

La vidéo dispose d’un bitrate constant de 5 000 Kb/s à 25 images par seconde et d’un fichier audio Dolby Digital (AC3) avec un bitrate de 384 Kb/s. On retrouve des sous-titres anglais et chinois. Cela peut donc suggérer que l’origine de la fuite n’est autre que la Chine. Mais il n’y a aucune information à ce stade. D’autre part, le logo HBO apparaît de façon permanente en haut à droite de la vidéo. La fuite vient d’une team qui a pour nom MiU.

À voir comment cette fuite va avoir un impact sur les audiences. Il y a déjà plusieurs milliers de téléchargements sur différents sites de téléchargement. Le fichier est sorti un peu avant 8 heures du matin. C’est également l’occasion de rappeler que le scénario a lui aussi fuité sur Internet il y a peu. Attention aux potentiels spoilers…