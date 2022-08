House of the Dragon a le droit à un ultime teaser, juste avant sa sortie

House Of The Dragon, la série préquelle de Game of Thrones, va faire ses débuts dans quelques jours. Et pour l’occasion, nous avons le droit à un nouveau teaser qui se veut probablement être le dernier avant la diffusion du premier épisode.

Intitulé « Le feu règnera », le teaser commence par la voix de Viserys Targaryen : « la route qui nous attend est incertaine, mais la fin est claire ». Viserys continue : « nous sommes mieux défendus… par quiconque ose nous défier ». Le clip se termine par le sinistre avertissement de Viserys : « la menace de la guerre est imminente ».

La série, qui se situe 200 ans avant les événements de Game of Thrones, s’appuie sur le roman Feu et Sang de George R. R. Martin. Elle raconte l’histoire de la Maison Targaryen.

Le casting comprend beaucoup de monde avec Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Paddy Considine, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno et Rhys Ifans. Il y a également Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes et Savannah Steyn.

Le premier épisode de House of the Dragon sera diffusé dans la nuit du 21 au 22 août à 3 heures sur OCS en France. Ce sera ainsi une diffusion en simultané avec les États-Unis. Il y aura 10 épisodes au total pour la première saison, avec un épisode par semaine.