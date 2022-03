House of the Dragon : on sait quand sera diffusé le spin-off de Game of Thrones

On sait désormais quand sera diffusé House of the Dragon, la série spin-off de Game of Thrones. Il faudra donc encore patienter jusqu’au 21 août prochain pour admirer l’adaptation en série du roman Fire and Blood de George R.R. Martin.

Pour rappel, la série House of the Dragon se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones, à une époque où les Dragons sont justement en train de disparaitre (on saura donc pourquoi il n’y en a plus au début de GoT). L’histoire sera principalement centrée sur la Maison Targaryen et sur les luttes de pouvoir internes. En France, la série sera diffusée simultanément avec les US. Il faudra donc se lever très tôt le 22 août (3 heures du mat) pour profiter du premier épisode.

A noter enfin que quelques jours seulement après la diffusion du premier épisode de House of the Dragon, le 2 septembre exactement, la série Le Seigneur des Anneaux : Les anneaux du pouvoir fera ses grand débuts sur Amazon Prime Video. Un combat des séries qui s’annonce épique !