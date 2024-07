Samsung présente sa Galaxy Z Flip… comme une bodycam efficace pour les forces de Police

C’est nouveau, ça vient de sortir de la division marketing de Samsung. Les campagnes marketing de Samsung pour sa série Galaxy Z Flip s’étaient jusqu’ici généralement limitées à de belles photos et à une présentation des fonctionnalités spécifiques de l’appareil (comme le mode interprète par exemple). Le géant sud-coréen vient de changer de stratégie et met en avant tout particulièrement l’usage de son smartphone pliable… comme outil de maintien de l’ordre ! Dans un article intitulé « La technologie Samsung aide les autorités policières à protéger la sécurité publique », le fabricant révèle que deux départements de police du Missouri ont intégré le Z Flip dans leurs opérations quotidiennes en l’utilisant comme bodycam. Ce programme pilote a ensuite été étendu à deux autres départements.

Samsung met d’autres points en avant :

– « La série Samsung Galaxy Z Flip fonctionne bien comme bodycam en raison de son format compact et pliable, permettant une fixation facile aux uniformes de police et aux supports extérieurs. »

– « En utilisation bodycam, les appareils Galaxy Z Flip peuvent contribuer à améliorer la collecte de preuves en documentant clairement les détails des arrestations et autres interactions. »

– « Le Galaxy Z Flip fonctionne également comme un appareil photo numérique nécessaire pour prendre des photos des preuves sur la scène du crime ; un enregistreur audio pour les entretiens avec les témoins ; et un localisateur de personnel pour suivre la position d’un officier via GPS. »

Les appareils Z Flip utilisés par la police diffèrent cependant des modèles grand public : Samsung a collaboré avec Visual Labs, un fournisseur de solutions de bodycam, pour « personnaliser » les mobiles destinés aux forces de l’ordre. Ces modifications incluent le remappage du bouton de volume externe, pour démarrer les enregistrements dans des situations urgentes et l’activation automatique de l’enregistrement vidéo lors de poursuites ou lorsque les feux d’urgence d’un véhicule sont activés. Les enregistrements vidéo peuvent en outre être immédiatement téléchargés sur le cloud grâce au logiciel de Visual Labs. Samsung serait-il donc devenu un concurrent d’Axon (une société spécialisée dans les bodycams destinées aux forces de l’ordre) ? Et pourquoi pas ?