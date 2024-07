La puce Snapdragon 4s Gen 2 apportera la 5G à des smartphones de moins de 100 dollars

La 5G vraiment « for the rest of us ». Qualcomm a annoncé ce mardi 30 juillet le Snapdragon 4s Gen 2, un processeur destiné à rendre la 5G accessible à 2,8 milliards d’utilisateurs de smartphones sur des marchés particulièrement sensibles aux prix des mobiles, notamment en Inde, en Amérique latine et dans de nombreux pays émergeants. Cette puce d’entrée de gamme répond à l’absence de 5G sur des modèles de smartphones coûtant moins de 100 dollars. Qualcomm a appliqué des mesures drastiques de réduction de coûts pour abaisser le tarif de sa nouvelle puce, un choix stratégique qui devrait s’avérer gagnant sur de nombreux pays à faible salaire.

De facto, les smartphones à très bas prix se retrouvent privés de certaines fonctionnalités (à cause de la limitation à la 4G), ce qui en Inde a notamment empêché les fabricants d’attirer les acheteurs peu fortunés qui auraient été tentés par des mobiles multifonctions. L’Inde étant le second marché mondial des smartphones, on comprend dès lors l’intérêt du Snapdragon 4s Gen 2 pour les fabricants déjà spécialisés dans l’entrée de gamme. Xiaomi devrait ainsi lancer le premier appareil doté du 4s Gen 2 en Inde un peu plus tard cette année.

La nouvelle puce Snapdragon 4s Gen 2 est une version aux fonctionnalités limitées du Snapdragon 4 Gen 2 sorti l’an dernier. Le processeur est produit en finesse de gravure 4 nm et comprend huit coeurs Kryo (octa-core). Contrairement à son prédécesseur, il ne prend pas en charge les réseaux 5G non autonomes mais reste adapté à de la connectivité 5G autonome (qui n’est actuellement proposée que par Jio en Inde).