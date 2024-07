The Penguin : ultime bande-annonce pour la série spin-off de The Batman

The Penguin se montre un peu plus avec une troisième bande-annonce pour cette série spin-off du film The Batman. La diffusion a eu lieu à l’occasion du Comic-Con de San Diego.

Se déroulant environ une semaine après les événements de The Batman, la série voit Colin Farrell reprendre son rôle d’Oswald « Oz » Cobb, l’ancien lieutenant du patron du crime Carmine Falcone. Après la mort de Falcone et l’inondation de Gotham City suite à l’attaque du Riddler, la série The Penguin se concentre sur le complot d’Oz pour prendre le contrôle des restes de l’empire criminel de son patron auprès de Sofia Falcone (jouée par Cristin Milioti), la fille et héritière présomptive de Falcone.

La nouvelle bande-annonce montre le Pingouin en train de tirer et de poignarder pour se frayer un chemin vers le pouvoir dans les rues criminelles de Gotham. On le voit tirer avec des Uzis sur des voitures et contrôler le flux de drogue dans son club Iceberg Lounge. Sofia Falcone est sortie de l’asile d’Arkham et est prête à affronter le Pingouin pour prendre le contrôle de Gotham.

La série The Penguin sortira le 20 septembre sur la plateforme de streaming Max. Celle-ci est disponible en France depuis le mois de juin et se veut le lieu de plusieurs grosses licences (Harry Potter, The Last of Us, Game of Thrones/House of the Dragon, DC Comics, etc).