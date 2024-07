Artemis : la NASA a testé un système de communication par laser en envoyant des vidéos 4K vers l’ISS

C’était attendu dans le cadre de la mission Artemis, dont l’objectif est de renvoyer des hommes vers la Lune à l’horizon 2028-2030. Des scientifiques de la NASA sont ainsi parvenus à tester (avec succès) un « laser spatial », un dispositif de communication permettant d’envoyer des données dans l’espace (le vrai espace, à partir de la ligne de Kármán située à une altitude de 100 km). Plus précisément, le test consistait à envoyer des vidéos 4K d’un avion en vol vers la Station Spatiale Internationale, sachant qu’un premier test de cette technologie avait déjà permis l’an dernier de transmettre une vidéo de chat depuis l’espace vers la Terre (l’image du chat avait alors mis 101 secondes pour atteindre la Terre à la vitesse de 267 mégabits par seconde).

Comme on peut s’en douter, une vidéo 4K est évidemment bien plus lourde qu’une « simple » image, ce qui permet de tester ce nouveau système de communication dans une configuration plus proche (en volume de données) de celle que connaitront les astronautes en partance vers la Lune. La NASA mise sur la communication par laser principalement pour la vitesse de transfert permise par cette technologie, qui serait 10 à 100 fois plus rapide que ce qu’il est possible d’obtenir via les communications par ondes radio. L’agence spatiale américaine espère aussi qu’à plus long terme ce nouveau dispositif permettra d’assurer la communication avec les astronautes en vadrouille sur Mars.