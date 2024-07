Première double transplantation rénale assistée par robot aux Etats-Unis

Deux ans après la première transplantation rénale par chirurgie robotique réalisée au CHU de Poitiers (le 23 mai 2022 exactement), c’est au tour des Etats-Unis de se distinguer. Quatre mois après l’opération, les chirurgiens en charge du patient ont déclaré que la première double transplantation rénale assistée par robot aux États-Unis s’était conclue par un succès. La patiente se nomme Joanne Kukula, a 70 ans, et se porte bien. Cette dernière avait dû subir une opération au mois de mars 2024 suite à une insuffisance rénale due à un myélome.

La chirurgie assistée par robot, avec ses instruments d’une précision inégalée et ses capacités d’imagerie, permet de contourner les nombreux problèmes relatifs aux incisions multiples requises par les transplantations conventionnelles. Le robot utilisé pour la double transplantation rénale, décrit comme un « robot multiport avancé » par la Cleveland Clinic, dispose d’un système d’imagerie 3D haute définition en temps réel et va au delà de la flexibilité et de l’amplitude de mouvement d’un poignet humain. Cette technologie réduit considérablement les complications liées aux incisions et permet aux patients de récupérer plus rapidement. Joanne Kukula peut en témoigner : à 70 ans, la patiente a pu rentrer chez elle trois jours à peine après l’intervention.