Warner Bros. poursuit la NBA en justice pour les droits de diffusion accordés à Amazon Prime Video

La NBA reste immensément attractive pour les diffuseurs, et ce n’est pas l’arrivée du phénomène Wembayama qui va être de nature à freiner cet engouement. On apprend ainsi que Warner Bros. Discovery (WBD) poursuit la NBA en justice dans une tentative désespérée de l’empêcher de refuser son offre de diffusion pour la saison 2025-26. La plainte a été déposée devant la Cour suprême de l’État de New York, juste après que la NBA ait refusé une offre de streaming de Warner pourtant équivalente à celle (acceptée) d’Amazon Prime Video. Warner juge que son contrat actuel avec la NBA lui permet de proposer une offre équivalente au plus gros enchérisseur et ainsi de garder le deal avec la National Basket Association.

Pour la NBA, la plainte serait irrecevable parce que le deal signé il y a des années avec Warner n’incluait pas à l’époque les plateformes de streaming. Il se murmure aussi que la NBA aurait rejeté l’offre de Warner parce que cette dernière souhaite diffuser des matchs sur Max et sur la TNT. Surtout, « La proposition la plus récente de Warner Bros. Discovery ne correspondait pas aux termes de l’offre d’Amazon Prime Video et, par conséquent, nous avons conclu un accord à long terme avec Amazon », a déclaré il y a quelques jours la NBA dans un communiqué de presse. De fait, Amazon Prime Video aurait payé 3 ans de contrat à l’avance, un « bonus » financier absent du deal proposé par Warner.