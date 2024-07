Deadpool & Wolverine cartonne au box-office avec 438 millions de dollars au lancement

Deadpool & Wolverine est sorti au cinéma depuis peu et connaît un très joli succès au box-office avec déjà 438,3 millions de dollars. Le film de Marvel pourrait atteindre le fameux cap du milliard de dollars d’ici sa fin de parcours.

Dans le détail, Deadpool & Wolverine a généré 205 millions de dollars au box-office nord-américain et 233,3 millions à l’international. Il devient donc le film classé R (interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis) qui a réalisé le meilleur démarrage mondial de l’histoire du box-office. En France, le film est interdit aux moins de 12 ans.

En outre, Deadpool & Wolverine a réalisé le meilleur week-end de lancement de tous les temps en juillet aux États-Unis en détrônant Le Roi Lion (2019), le plus grand lancement depuis Spider-Man : No Way Home (2021), et le deuxième plus grand lancement pour un troisième volet derrière Avengers : Endgame (qui avait atteint 357 millions de dollars).

Et ça ne s’arrête pas là. Avec le succès du film, Marvel Studios a désormais dépassé les 30 milliards de dollars de recettes au box-office à l’échelle mondiale. Ainsi, le MCU est la plus grosse licence de tous les temps au cinéma d’un point de vue financier, devant Star Wars et bien d’autres.

Le succès est en tout cas au rendez-vous du côté du public. En France, la note des spectateurs sur AlloCiné est de 3,9/5. Sur Rotten Tomatoes, le taux de satisfaction du public est de 97%. Et sur Metacritic, la note est de 8,1 sur 10.

Ce week-end a en tout cas été très riche pour Marvel. En effet, le studio a annoncé le retour de Robert Downer Jr., sauf qu’il ne sera pas Iron Man. En effet, il jouera Docteur Fatalis dans les films Avengers : Doomsday et Avengers : Secret Wars.