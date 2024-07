WhatsApp se félicite d’avoir 100 millions d’utilisateurs aux États-Unis

WhatsApp a toujours été un succès dans le monde, mais les États-Unis ont mis du temps à réellement se tourner vers la messagerie instantanée. Aujourd’hui, le service de Meta se félicite d’avoir 100 millions d’utilisateurs par mois aux États-Unis. Plus de 50% d’entre eux ont un iPhone.

« Cet objectif a été un travail de longue haleine et démontre que WhatsApp est la solution au fossé entre les différentes plateformes en Amérique. Peu importe que vous ayez un iPhone ou un Android, tout le monde veut une messagerie privée et sécurisée qui fonctionne bien et c’est d’ailleurs ce que nous faisons le mieux », indique la messagerie.

Selon WhatsApp, Los Angeles, New York, Miami et Seattle figurent parmi les marchés à la croissance la plus rapide du pays. Toutefois, l’entreprise affirme avoir connu une croissance significative dans les États du Sud, avec plus de 10 millions d’utilisateurs quotidiens au Texas.

Un point intéressant de WhatsApp est que l’application est disponible aussi bien sur iOS et sur Android, tout en proposant des conversations chiffrées de bout en bout. Tout passe par Internet, ce qui permet également d’avoir une bonne qualité pour l’envoi de photos et vidéos, ainsi que d’autres fonctionnalités. À l’inverse, les SMS et MMS sont limités.

WhatsApp compte plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde. C’est la messagerie la plus populaire dans beaucoup de pays. Aux États-Unis, ce sont surtout les SMS/MMS et iMessage qui dominent.

Il va maintenant falloir observer si la messagerie arrivera à garder ses utilisateurs et progresser, sachant que le RCS, à savoir le successeur du SMS, est une réalité sur Android et il va débarquer sur iPhone avec iOS 18.