Amazon Prime Video change d’interface avec de la simplification

Plusieurs personnes n’apprécient pas vraiment l’interface de Prime Video. Amazon a donc décidé de faire des changements pour simplifier la navigation et proposer un peu plus de clarté pour les films et séries disponibles en streaming.

Nouvelle interface pour Amazon Prime Video

Le changement le plus notable se situe sur la partie supérieure d’Amazon Prime Video avec la présence de plusieurs boutons qui donnent accès au contenu spécifique de chaque plateforme de streaming. On retrouve les boutons Prime Video, Max, Crunchyroll et Paramount+. Si vous n’avez aucun service lié à Amazon, vous verrez un onglet « Abonnements » avec d’autres services auxquels vous pouvez souscrire.

Ainsi, si vous sélectionnez l’onglet Prime Video, vous verrez uniquement les films et séries disponibles sur ce service de streaming spécifique. Vous savez ainsi que tout ce que vous voyez à l’écran peut être joué par vous parce que cela fait partie de votre abonnement.

De l’IA pour les recommandations

Le changement d’interface, qui est en cours de déploiement, utilise également de l’IA pour recommander des titres dans de nouvelles collections « Faites pour vous » dans les onglets des films et des séries. Amazon précise que ces collections comprendront des titres adaptés à vos centres d’intérêt, qu’ils soient inclus dans Prime ou non.

Prime Video affiche toujours les films à louer ou à acheter, ainsi que les séries disponibles sur les services auxquels vous n’êtes pas abonné, sur la page d’accueil, ainsi que sur les onglets des séries et des films. Malgré cela, le nouveau format semble bien mieux organisé qu’auparavant, et le nouvel onglet Prime permettra au moins de filtrer les contenus qui ne font pas partie de vos abonnements.

« Nous sommes toujours à l’écoute de nos clients et de leurs commentaires, et il est clair que beaucoup sont à la recherche d’une expérience de streaming plus intuitive », a déclaré Kam Keshmiri, vice-président de la conception chez Prime Video. « Grâce aux améliorations que nous avons apportées à l’expérience utilisateur, les clients disposeront d’une destination de divertissement facile à naviguer, où ils pourront découvrir de nouveaux titres et apprécier leurs favoris, ainsi que s’abonner ou changer d’abonnement en quelques clics. Mieux encore, ils pourront le faire en utilisant un seul identifiant ».