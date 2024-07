L’IA de Meta arrivera sur les casques Quest dès le mois prochain

Meta aura donc été plus rapide qu’Apple pour intégrer son IA « maison » (basée sur le LLM LLaMa) à son casque de réalité mixte. Alors qu’Apple Intelligence n’est pas attendue dans l’Apple Vision Pro avant au moins 2025, l’IA de Meta intègrera les casques Meta Quest 2&3 dès le mois prochain. L’IA sera accompagnée d’un mode main libre (le Meta quest reconnait les mouvements des mains et des doigts), et remplacera les commandes vocales (très limitées) des Meta Quest. Les requêtes vocales pourront cette fois s’étendre à la réservation d’une table dans un restaurant (que l’IA aura elle-même recommandé) ou d’une place d’avion pour un voyage. L’IA de Meta pourra aussi suggérer un style de vêtement à porter pour telle ou telle occasion.

Plus fort encore, la fonction « Meta AI with Vision » permettra à l’IA du Quest de fournir des informations sur ce qu’elle « voit » via les caméras du casque (en mode Passthrough bien sûr). L’IA pourra ainsi suggérer une recette en fonction des aliments qu’elle repère dans le réfrigérateur de l’utilisateur ! Le futur en somme… Comme souvent, le déploiement prendra plusieurs jours voire plusieurs semaines, mais tout le monde sera servi au final… sauf les utilisateurs de Quest en dehors des Etats-Unis ou du Canada étant donné que l’IA sera uniquement disponible dans ces deux pays. Dommage…