Argonaut : l’ESA dévoile son projet d’atterrisseur lunaire

L’Europe spatiale se réveille (enfin !). L’ESA a récemment dévoilé l’atterrisseur lunaire Argonaut, dont le lancement est prévu pour 2031. Cet atterrisseur, conçu pour offrir à l’Europe un accès autonome à la Lune, pourra transporter jusqu’à 2 100 kilos de marchandises (nourriture, eau, instruments scientifiques, etc.). L’appareil se distingue aussi par sa capacité à atterrir avec une précision supérieure à 100 mètres, ce qui ouvre des possibilités inédites pour l’exploration lunaire.

L’atterrisseur Argonaut sera structuré autour de trois éléments principaux : l’élément de descente lunaire, la charge utile, et la plateforme de chargement. En parallèle, l’ESA a attribué un contrat à Redwire Corporation pour développer un bras robotisé, essentiel pour les opérations logistiques d’Argonaut sur la surface lunaire. Ce bras facilitera le déchargement, la récupération et le positionnement de certains objets ou instruments scientifiques. Argonaut intégrera en outre des systèmes de navigation et de communication avancés, tels que le système Moonlight, une plateforme de connexion à haut débit qui assurera la communication avec la future station spatiale Gateway (l’un des projets du programme Artemis).

L’ESA développe également en parallèle une Station de Recharge européenne pour la Lune, conçue pour compléter les opérations d’Argonaut. Cette dernière stockera et gérera les ressources sur place. Lancée en même temps qu’Argonaut, cette station servira de point d’ancrage pour les futures missions lunaires, facilitant ainsi une logistique plus stable et durable (vers une future base lunaire européenne ?). L’ESA prévoit de lancer pas moins de cinq missions avec Argonaut dans les années 2030, ce qui renforcera la capacité de l’Europe à mener ses propres investigations scientifiques sur la Lune sans dépendre de la technologie américaine (ou moins dépendre, c’est selon…).