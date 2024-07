Joker 2 se dévoile un peu plus dans sa nouvelle bande-annonce

Warner Bros propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour le film Joker : Folie à deux avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga qui incarnent respectivement Joker et Harley Quinn. Le premier trailer avait été diffusé en avril.

Dans la nouvelle bande-annonce, on voit Harley Quinn s’éprendre du Joker à travers la télévision, allant jusqu’à briser la vitrine d’un magasin pour rapporter un poste de télévision chez elle. Le duo chante et danse ensuite leur histoire d’amour, et l’on voit Joker au procès, tandis que de nombreux plans montrent Harley Quinn souriant d’un air sinistre.

Bien que les informations détaillées sur l’intrigue du film n’aient pas été dévoilées, plusieurs éléments clés sont connus à propos de cette suite. Le titre Folie à Deux fait référence à un syndrome psychiatrique dans lequel des croyances délirantes ou des hallucinations se transmettent d’un individu à l’autre. Cela suggère que le film explorera la relation entre le Joker et Harley Quinn, qui partage sa maladie mentale, ce qui est tout à fait approprié étant donné que les deux ont une relation notoire, intense et dysfonctionnelle.

La différence dans les valeurs de production par rapport au premier film est par ailleurs notable, ce qui ne devrait pas être une grande surprise étant donné l’énorme augmentation des budgets des films. Le film de 2019 coûtait « seulement » 55 millions de dollars. Celui de cette année coûte 200 millions de dollars.

Joker : Folie à Deux sortira au cinéma le 2 octobre 2024.