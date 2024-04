Joker 2 : la bande-annonce est arrivée, avec les débuts de Lady Gaga en Harley Quinn

Warner Bros a mis en ligne la bande-annonce du film Joker : Folie à Deux, marquant le retour de Joaquin Phoenix en Arthur Fleck/Joker et les débuts de Lady Gaga en tant qu’Harley Quinn. Le trailer attendu a été diffusé à l’occasion du CinemaCon.

Trailer pour Joker : Folie à Deux

La bande-annonce commence à l’asile d’Arkham, où le Joker a été enfermé à la fin du premier film, alors qu’Arthur Fleck fait une rencontre dérangée avec une autre patiente, qui n’est autre qu’Harley Quinn. Après cette rencontre fortuite, ils prévoient de s’évader et d’affronter le monde au-delà de leurs cellules capitonnées. Cela les amène dans les rues de Gotham, où ils dansent et virevoltent dans la ville.

Outre Joaquin Phoenix et Lady Gaga, le casting du nouveau film comprend Catherine Keener, Ken Leung et Brendan Gleeson.

Sur la scène du CinemaCon, Todd Phillips, le réalisateur du film, a déclaré que l’intention était de faire du Joker un film unique. Mais à la fin du tournage du premier film, il a parlé à Joaquin Phoenix de faire une suite « parce que c’était tellement amusant et que nous aimions tellement le personnage d’Arthur et du Joker ». Pendant la pandémie du Covid-19, les deux hommes ont ressuscité l’idée « et maintenant nous en sommes là ».

Il a beaucoup été dit que Joker : Folie à Deux était une comédie musicale. Todd Phillips répond à cette affirmation, expliquant qu’il y a effectivement de la musique dans le film et qu’elle est importante. Mais il souligne qu’il y en avait également dans le premier.

Joker : Folie à Deux sortira au cinéma le 2 octobre prochain. Le premier film avait été un énorme succès en dépassant le milliard de dollars au box-office.