Cyberattaque dans les Pays de la Loire : le parquet spécialisé se saisit de l’enquête

La section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris s’est saisie de l’enquête sur la fuite de documents provenant du conseil régional des Pays de la Loire, a indiqué le parquet.

Vendredi, une agence de la région des Pays de la Loire a annoncé avoir été ciblée par une cyberattaque, revendiquée par le groupe de hackeurs LockBit, dont le démantèlement avait été annoncé en février. La cyberattaque a eu lieu le 11 juillet, a indiqué Stéphane Meuric, directeur général de Solutions&Co, une agence de développement économique de la région.

« Immédiatement, les systèmes d’informations ont été mis à l’arrêt et une cellule d’experts (CSIRT, Agence nationale de la sécurité des systèmes d’informations-ANSSI, prestataires) s’est mobilisée », a-t-il écrit dans un communiqué, ajoutant qu’« un redémarrage progressif est en cours ».

Selon l’AFP, la cyberattaque a été menée par LockBit, décrit par les autorités britanniques comme « le groupe de cybercriminels le plus nuisible au monde ». L’unité nationale Cyber de la gendarmerie a été saisie.

LockBit et ses affiliés ont causé des milliards de dollars de dégâts et extorqué des dizaines de millions de dollars de rançons à leurs victimes, dont des banques, des services postaux ou encore des hôpitaux. Sa technique, à savoir le ransomware, se résume à bloquer des données et exiger une rançon pour les débloquer. En cas de refus, les données sont revendues sur le dark web.

En février, une opération conjointe des autorités de 10 pays, menée par l’Agence de lutte contre la criminalité britannique (NCA), a interrompu à tous les niveaux les services de LockBit, sous le nom de code Opération Cronos. D’après la NCA, cette action a compromis « l’ensemble de l’entreprise criminelle ».