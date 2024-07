Des robots humanoïdes Optimus travailleront dans les usines de Tesla en 2025

C’est une promesse d’Elon Musk. L’homme d’affaires de 53 ans assure que des robots humanoïdes Optimus seront produits en petit nombre dès 2025 et que ces derniers seront au travail dans les usines de Tesla. Musk ajoute espérer que la production prendre son envol en 2026, de façon à permettre à d’autres sociétés de profiter du robot. Au vu des derniers développements de l’Optimus, l’objectif semble tout de même très ambitieux, mais l’on connait bien le goût de Musk pour les annonces spectaculaires suivies de gros retards… ou de changements d’orientation.

Tesla will have genuinely useful humanoid robots in low production for Tesla internal use next year and, hopefully, high production for other companies in 2026

