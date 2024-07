Deadpool & Wolverine : Marvel a organisé de fausses fuites pour protéger les caméos secrets

Deadpool & Wolverine va être l’occasion d’avoir plusieurs caméos, mais Marvel assure avoir fait le nécessaire pour tromper les spectateurs avant qu’ils se rendent au cinéma. Cela s’est fait par de fausses fuites afin de protéger le film.

Wendy Jacobson, productrice exécutive du film, laisse entendre à GamesRadar+ qu’« il y a eu ou non des subterfuges et de fausses indications sur Internet ou en personne afin de protéger le secret ».

C’est un commentaire qui ne manquera pas de faire frémir les internautes qui remettent en question certaines des informations apprises au fil du temps. Un exemple particulièrement douteux concerne le personnage du Fléau joué par Vinnie Jones. Au début de l’année, l’acteur avait prévenu qu’il n’apparaîtrait pas dans Deadpool & Wolverine en raison de rancunes personnelles qu’il nourrissait à l’égard du costume original du méchant costaud. Les fans ont été pris au dépourvu lorsque, quelques mois plus tard, une bande-annonce a semblé mettre en scène son personnage.

Des caméos qui ont un sens

D’autres personnages sont Lady Deadpool et Cowboy Deadpool, et beaucoup pensent que la première sera jouée par Blake Lively, la femme de Ryan Reynolds (qui joue Deadpool). Les fans avaient par ailleurs supposé que Taylor Swift l’incarnerait avant qu’un média américain n’annonce que la chanteuse ne ferait pas de caméo dans le film. Cyclope joué par James Marsden, le Professeur X et Elektra jouée par Jennifer Garner ne sont que quelques-uns des autres personnages auxquels les fans ont pensé pour les caméos potentiels de Deadpool et Wolverine.

« Je ne peux ni confirmer ni infirmer la présence de caméos dans ce film, mais je dirai qu’en ce qui concerne les personnages qui pourraient ou non apparaître, il a toujours été important pour nous que rien dans ce film ne ressemble à un gadget », explique la productrice exécutive. « Tous les personnages qui apparaissent ont une raison d’être cruciale ou un début, un milieu et une fin en tant qu’arc de personnage. Il s’agissait vraiment d’un processus de collaboration pour voir qui s’intégrait et qui ne s’intégrait pas ».

Deadpool & Wolverine sortira au cinéma le 24 juillet, soit demain.