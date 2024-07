Meta prévoirait de sortir le Meta Quest 4 en 2026, et des lunettes AR en 2025

C’est le grand chambardement chez Meta. Le site The Information nous révèle en effet que Meta aurait largement réduit la voilure (financière) concernant son métavers Horizon. Si « Ready Player One » semble s’éloigner, le géant américain continuera toutefois d’ enrichir ses gammes de casques Meta Quest. Meta sortirait le Meta Quest 4 en 2026 en deux variantes, un modèle standard (Pismo Low) et un modèle premium (Pismo High). Un an plus tard (en 2027 donc), Meta envisagerait de lancer un casque Quest haut de gamme, nommé en interne La Jolla, qui serait en quelque sorte le Meta Quest Pro 2. A noter que ces informations sont raccord avec plusieurs fuites antérieures sur la feuille de route de Meta.

Bien que les spécifications des modèles Quest 4 et Quest Pro 2 ne soient pas détaillées, un document interne de Meta divulgué par The Verge en 2023 suggère que le Quest Pro 2 affichera une résolution plus élevée et disposera d’avatars « Codec » hyper réalistes, tout en conservant la batterie arrière du Quest Pro. Les avatars Codec de Meta sont en développement depuis 2019, et des références récentes dans le firmware du Meta Quest indiquent que ces derniers devraient bientôt être intégrés dans des produits commerciaux.

Plus à court terme cette fois, Meta devrait sortir le Quest 3S un peu plus tard cette année. Ce modèle sera une version plus abordable du Quest 3 avec un design plus épais, des lentilles de moindre qualité et une résolution inférieure. Le Quest 3 restera donc l’offre haut de gamme de Meta pendant au moins 2 ans.