Starlink tease des débits en mobilité de 8 Go/s

SpaceX vient de teaser un nouveau service de sa division Starlink capable de fournir des vitesses de téléchargement de 8 Go/s à ses clients commerciaux, même lorsque ces derniers sont loin de la terre ferme (c’est à dire en avion ou en bateau). Michael Nicolls, vice-président de Starlink Engineering chez SpaceX, a publié sur son compte X un test de vitesse affichant un débit de 8 102 Mo/ps en download. Nicolls précise en outre que le test a été effectué en mer ou dans les airs. Cette nouvelle capacité de transfert à très haut débit semble liée au « Community Gateway » de SpaceX annoncée en janvier, l’objectif étant de construire des installations terrestres dotées de très grandes antennes pour fournir du débit jusqu’à 10 Go/s aux clients commerciaux.

Speedtest from @starlink’s new mobile community gateway capability, no land in sight. pic.twitter.com/0gswXiyc8b

— Michael Nicolls (@michaelnicollsx) July 17, 2024