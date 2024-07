The Boys saison 4 : un avertissement pour l’épisode final, qui pourrait faire penser à la tentative d’assassinat de Trump

Quand la fiction rejoint la réalité. Les producteurs de la série The Boys viennent d’avertir les spectateurs (sur Instagram et juste avant le démarrage de l’épisode) que l’épisode final de la saison 4 de la série contiendrait « des scènes de violence politique fictive », une mise au point qui fait bien sûr écho à la récente tentative d’assassinat de Donald Trump : « Cet épisode contient des scènes de violence politique fictive. Toute similitude avec les événements récents est totalement fortuite et involontaire. Prime Video, Amazon MGM Studios, Sony Pictures Television et les producteurs de « The Boys » s’opposent, dans les termes les plus forts, à toute forme de violence dans le monde réel. »

Un avertissement du même type mais encore plus long est affiché sur le compte de la série sur Instagram : « La finale de la saison de ‘The Boys’ contient des scènes de violence politique fictive, que certains téléspectateurs peuvent trouver dérangeantes, notamment à la lumière des blessures et des pertes tragiques en vies humaines subies lors de la tentative d’assassinat de l’ancien président Trump. The Boys’ est une série fictive qui a été tournée en 2023, et toute similitude de scène ou d’intrigue avec ces événements du monde réel est fortuite et involontaire. Amazon, Sony Pictures Television et les producteurs de « The Boys » rejettent, dans les termes les plus fermes, toute forme de violence réelle. »

On apprend aussi que le titre de l’épisode a été modifié. Ce dernier s’intitulait initialement « Assassination Run » et porte désormais seulement le nom « Season Four Finale ». Autant de préventions et de prudence ne peuvent vouloir dire qu’une chose : l’une des scènes clefs de ce dernier épisode doit immanquablement faire penser à la tentative d’assassinat. Tout au moins ne pourra t-on pas reprocher à la série d’avoir influencé le tireur…