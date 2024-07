ChatGPT: OpenAI lance GPT-4o mini, qui remplace GPT-3.5

OpenAI vient de lancer GPT-4o mini, une version plus restreinte de son modèle de langage GPT-4o, qui remplace GPT-3.5 Turbo dans ChatGPT. Ce nouveau LLM, disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs en accès gratuits et ceux disposant d’abonnements ChatGPT Plus ou Team, sera accessible aux utilisateurs de ChatGPT Enterprise dès la semaine prochaine. GPT-4o mini est une IA multimodale, capable donc d’interpréter des images et du texte, et peut aussi utiliser DALL-E 3 pour générer des images. Ce LLM s’appuie également sur une technique de « hiérarchie d’instructions » permettant de donner la priorité à certaines instructions par rapport à d’autres, ce qui rend potentiellement plus difficile l’exécution d’attaques par injection rapide ou de jailbreaks.

Le lancement de modèles de langage plus petits est une pratique courante dans le secteur de l’IA. Les modèles comme GPT-4o mini nécessitent moins de paramètres, moins de ressources serveurs, et donc forcément des coûts moindres. La stratégie d’OpenAI avec GPT-4o mini est d’offrir une solution rentable, tout en maintenant des performances élevées pour les tâches de base. OpenAI rationalise ainsi ses activités, avec d’un côté des modèles pionniers et de l’autre des « petits » modèles destinés aux applications pratiques.