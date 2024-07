IA en local : Samsung rachète Oxford Semantic Technologies

Samsung annonce le rachat de la start-up britannique Oxford Semantic Technologies pour renforcer son offre de technologies basées sur l’intelligence artificielle, pour un montant non dévoilé publiquement.

Oxford Semantic Technologies, qui a vu le jour en 2017, est un spécialiste des graphes de connaissances, une technologie qui modélise les données sous forme de représentation graphique, précise Samsung dans son communiqué.

Le constructeur coréen compte utiliser cette technologie non seulement dans les appareils mobiles, mais aussi dans une large gamme de produits, y compris les téléviseurs et les appareils domestiques, à l’avenir. Cela va aider pour l’usage de l’IA en local.

Les graphes de connaissances collectent des données dynamiques provenant de divers services et applications, organisent ces données dans un réseau interconnecté et créent un contexte. Ils procèdent de la même manière que les humains acquièrent, mémorisent et traitent les informations. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour comprendre comment les personnes utilisent un produit et améliorer les recommandations.

Oxford Semantic Technologies a créé un moteur basé sur l’IA, appelé RDFox, qui est déjà utilisé par des entreprises en Europe et en Amérique du Nord. La start-up a commercialisé avec succès sa technologie de graphe de connaissances, qui est proposée aux entreprises de commerce électronique, de finance et de fabrication. Samsung souhaite combiner le système avec IA sur ses appareils Galaxy afin d’offrir aux utilisateurs des expériences personnalisées tout en préservant la sécurité des données privées.

« Cette acquisition constitue une nouvelle étape importante dans nos efforts pour offrir des expériences d’IA sur mesure, fondées sur notre innovation technologique de référence », assure Paul Kyungwhoon Cheun, directeur de Samsung Research et directeur de la technologie de Samsung.