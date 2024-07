Le Royaume-Uni autorise la vente de viande cultivée en laboratoire… pour les animaux de compagnie

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les spécistes : le Royaume-Uni est en effet devenu le premier pays européen à approuver la vente de viande cultivée en laboratoire, cette dernière étant réservée à la nourriture pour animaux de compagnie. La startup londonienne Meatly a reçu l’approbation réglementaire de l’Agence de la santé animale et végétale du Royaume-Uni et du Département de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales pour produire de la nourriture cultivée en laboratoire destinée aux animaux de compagnie. Owen Ensor, le CEO de Meatly, a souligné la demande croissante des propriétaires d’animaux pour des options de viande plus durables et éthiques pour leurs animaux de compagnie.

Meatly prévoit de lancer dès cette année des échantillons commerciaux de son premier produit alimentaire pour animaux, produit cultivé à partir de cellules de poulet. L’objectif de la startup reste de réduire les coûts et de passer à une production industrielle d’ici trois ans. Bien que la production de viande cultivée en laboratoire soit généralement coûteuse et longue, cette industrie naissante est motivée par les préoccupations environnementales liées à l’élevage intensif (qui n’est pas vraiment de l’élevage à vrai dire).

Plusieurs pays comme Singapour, Israël et certains Etats américains ont même approuvé la viande cultivée pour la consommation humaine. Le poulet cultivé de Meatly est présenté comme étant « sans OGM », et sera probablement proposé à un prix élevé lors de son arrivée sur le marché.