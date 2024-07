Deadpool : Xbox dévoile une manette dédiée avec une belle paire de …

On ne pourra pas dire que la division Xbox manque d’humour. Après les séries limitées de consoles/manettes à fourrure, les manettes à odeur de pizza (pour la sortie du film Ninja Turtles Teenage Years ), et d’autres Xbox Series « custom » plus folles les une que les autres, place à la dérision un peu salace de… Deadpool. Cette manette reprend les couleurs emblématiques du super-héros moqueur, et affiche aussi à l’arrière… une belle paire de fesses bien rebondies ! Le communiqué de Xbox affirme que ce séant glorieux a été réellement reproduit à partir de l’auguste postérieur du super-héros Marvel. On a le droit d’en douter, même si c’est évidemment bien joué au plan marketing. Au delà de ce design particulièrement original, ces manettes Deadpool disposent des mêmes fonctions et des mêmes possibilités que les manettes Xbox classiques.

Malheureusement, il ne sera pas possible de mettre les mains sur ce postérieur à priori très ferme, car ces manettes ainsi que la Xbox Series X dédiée seront uniquement le prix de concours (tirage au sort) proposés sur les réseaux sociaux et les cinémas CGR (l’un des partenaires du film). Pour participer, il y a le choix des armes, soit la page Instagram de Marvel France et celle de Xbox France, ou bien encore le compte X de Xbox.