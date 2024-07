No Man’s Sky Worlds part 1 : la nouvelle mise à jour améliore considérablement le rendu visuel du jeu

Le nombre d’extensions développées par Hello Games pour son jeu spatial No Man’s Sky frise presque l’indécence, et la dernière en date pourrait bien relancer l’intérêt des joueurs pour quelques années supplémentaires. Disponible dès aujourd’hui pour l’ensemble des plateformes concernées, No Man’s Sky Worlds part 1 modifie profondément le rendu visuel du titre : effets météorologiques, terrains plus détaillés et réalistes, effet d’eau bien mieux rendu avec des vagues et des reflets (les vagues réagissent aussi à la météo, par exemple lors d’une tempête…), nouvelles conditions atmosphériques, coulées de lave plus vraies que nature, tempêtes de neige, nuages, bref, une large refonte graphique qui embellit considérablement l’ensemble.





Dans une seconde vidéo, Sean Murray le patron et fondateur du studio Hello Games, déclare que les modifications apportées changent radicalement la façon d’aborder le jeu. « Au cours des cinq dernières années de développement du jeu, nous avons appris de nouvelles choses, et nous les intégrons dans No Man’s Sky », a déclaré Murray. La mise à jour No Man’s Sky Worlds part 1 est disponible immédiatement sur PC et consoles et le nom de cette dernière laisse comprendre qu’une autre salve d’améliorations techniques devrait arriver dans le courant de l’année.