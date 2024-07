Elon Musk déplace les sièges sociaux de X et de SpaceX au Texas… pour des raisons politiques

Son « coming-out » néoconservateur désormais assumé depuis la tentaitve d’assassinat de Donald Trump, Elon Musk part en roue libre. L’entrepreneur milliardaire a en effet décidé de déplacer les sièges sociaux de X et de SpaceX au Texas… parce que le le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé la loi SAFETY (AB1955) qui empêche les écoles d’imposer des règles exigeant que les enseignants divulguent des changements d’identité de genre d’un élève sans son consentement. La nouvelle loi interdit aussi toute forme de représailles contre les enseignants qui refuseraient de révéler l’identité d’un élève.

Pour Elon Musk, pas franchement pro-LGBT, la coupe est pleine : « En raison de cette loi et de nombreuses autres qui l’ont précédée, attaquant à la fois les familles et les entreprises, SpaceX déplacera désormais son siège de Hawthorne, en Californie, à Starbase, au Texas » déclare Musk sur X. A noter que Tesla a déjà son siège au Texas depuis la pandémie de Covid et la décision administrative de faire temporairement fermer l’usine de Fremont. Pour rappel, toujours au Texas, Musk prévoit aussi de bâtir une ville pour ses employés, qu’il a déjà baptisé Snailbrook, et l’on peut supposer que les règles qui régiront cette communauté de travailleurs ne seront pas vraiment progressistes. De fait, les décision économiques de Musk recoupant désormais profondément ses convictions politiques, il y a fort à parier que les entreprises du milliardaire attireront principalement des candidats proches de ces mêmes convictions.