Les ingénieurs de The Laboratory à l’Université de Yale ont créé un robot mou (soft robot) capable d’auto-amputation, lui permettant ainsi de surmonter des contraintes physiques en détachant ses « membres incapacitants » ce qui lui permet de poursuivre son parcours. Cette innovation, inspirée par certains lézards et insectes, met en évidence une capacité tout aussi fascinante que dystopique des robots modernes, et prouve à tout le moins l’extraordinaire dynamisme de la robotique contemporaine. Ce robot d’un nouveau type possède évidemment des membres détachables dès sa conception, grâce à une combinaison unique de mousse thermoplastique bicontinue (BTF) et d’un polymère adhésif qui peuvent changer d’état avec de petites fluctuations de température.



À température ambiante, la BTF et le polymère sont solides et maintiennent les membres du robot attachés. Lorsqu’un membre se retrouve piégé, le robot chauffe l’articulation via un courant électrique, provoquant le ramollissement des matériaux et le détachement du membre. Ce processus prend environ 10 minutes, ce qui est bien sûr beaucoup plus long que les processus d’auto-amputation observés chez les animaux tout en restant une durée assez remarquable compte tenu de l’absence totale d’intervention humaine.

Les applications futures de cette technologie sont encore incertaines, mais ce robot « auto-amputant » représente sans nul doute une étape vers des machines autonomes capables de changer de forme (comme dans Big Hero 6 ou Terminator 2 ? Pas encore…). Des travaux similaires sont menés par des ingénieurs de l’Université du Colorado à Boulder et du MIT, ces derniers développant des robots pouvant changer de forme en fonction de leur environnement.