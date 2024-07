Ubisoft souhaiterait réactiver la franchise Driver… mais confirme l’annulation de la série

Ubisoft souffle le chaud et le froid concernant la très populaire franchise Driver. D’abord le coup de froid, avec l’annulation de la série télé : « Nous n’allons pas continuer notre partenariat avec Binge pour la série Driver » précise l’éditeur. Cette annonce est moins une information qu’une confirmation, la compagnie de production dédiée Hotrod Tanner LLC, qui était en charge du projet, ayant fermé ses portes en début d’année. Face aux réactions courroucées des fans, Ubisoft a tenu à faire un petit rectificatif par le biais de son porte-parole : Ubisoft « travaille activement sur d’autres projets liés » à la franchise. Ouf.

On en saura pas plus. Il y a pourtant de quoi être impatient sachant que le dernier épisode de la saga, Driver : San Francisco, date déjà de… 2011 ! Il est vraiment étrange que les éditeurs s’acharnent parfois à ressortir du placard des franchises qui n’intéressent personne alors que certains « bangers » des années 90-2000 sont laissés de côté. Il n’y a plus qu’à attendre qu’Ubisoft daigne fournir quelques précisions sur ces « projets liés » en espérant qu’il ne s’agissait pas juste d’un effet d’annonce.