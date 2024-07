Disney enquête après le piratage de 1,1 To de données

Disney a réagi à l’important piratage dont il a fait l’objet, représentant un vol de 1,1 To de données par Nullbulge. Le groupe de Mickey confirme aujourd’hui enquêter. Cela intervient quelques jours après les premières révélations du hack.

« Disney enquête sur cette affaire » se contente de déclarer un porte-parole de la société auprès de plusieurs médias américains.

Pour ce qui est du piratage, le groupe de hackers Nullbulge revendique le vol de 1,1 To de données. L’équipe se décrit comme « un groupe d’hacktivistes protégeant les droits des artistes et assurant une juste rémunération de leur travail ».

Les données viennent du Slack utilisé en interne chez Disney. Nullbulge indique :

1,1 To de données. Près de 10 000 canaux, tous les messages et fichiers possibles, collectés. Des projets inédits, des images et du code bruts, des identifiants, des liens vers des pages Web/API internes, et bien plus encore ! Amusez-vous à passer au crible, il y a beaucoup de choses là-dedans.

Nous avons essayé de nous retenir jusqu’à ce que nous soyons plus avancés, mais notre homme de l’intérieur s’est dégonflé et nous a mis à la porte ! Je pensais que nous avions quelque chose de spécial Matthew J Van Andel ! Considérez l’abandon de toutes les informations personnelles que vous possédez, qu’il s’agisse de vos identifiants, de vos cartes bancaires ou de votre numéro de sécurité sociale, comme un avertissement pour l’avenir.