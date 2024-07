Le Google Pixel 9 Pro serait livré avec un accès d’un an à Gemini Advanced

Un peu de bidouille, et la bêta 15.28 de l’app Google (pour Android) a livré un joli secret : il semble en effet que le prochain Google Pixel 9 Pro sera livré avec un accès d’un an à Gemini Advanced. La chaîne de texte suivante, directement visible dans le code, laisse peu de place au doute : « Votre Pixel Pro vous donne accès à un abonnement d’un an à Gemini Advanced, notre modèle d’IA le plus performant avec un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités, sans frais pour vous. » A priori, cette nouveauté s’adresse bien au prochain modèle, soit le Pixel 9 Pro, mais rien ne dit que le modèle Pixel 9 Pro Fold ne soit pas concerné. Le code indique aussi que l’un de ce nouveau modèle disposera de 2 To de capacité de stockage et qu’il existera « un accès prioritaire à de nouvelles fonctions » (“priority access to new features.”).

Une autre chaine de texte fait aussi référence à la série P9, mais cette fois avec 6 mois d’abo à l’essai (avant sans doute le passage à la caisse automatique) : « Get 6 months of Gemini Advanced with Pixel at no cost ». Pour rappel, l’abonnement actuel à Gemini Advanced est de 19,99 dollars/mois. Pas négligeable donc…