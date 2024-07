The First Descendant atteint les 10 millions de joueurs en à peine 7 jours !

C’est ce qui s’appelle un départ canon. Le studio sud-coréen Nexon a de quoi jubiler puisque son TPS futuriste The First Descendant a déjà dépassé les 10 millions de joueurs 7 jours après son lancement sur PC, PS5 et Xbox Series. Evidemment, le fait que le jeu soit disponible en free-to-play a considérablement aidé à atteindre cette marque, d’autant que pour l’instant le titre récolte une appréciation plutôt moyenne sur Steam. Les avis les plus négatifs notent des mécaniques freemium extrêmement mal conçues et qui récompensent peu le joueur. L’engouement du départ pourrait-il s’évanouri à la suite de ces premières critiques ? Nous verrons bien…



Pour rappel, The First Descendant est un TPS futuriste dont les éléments de gameplay et la direction artistique n’affichent pas grand chose d’original. Reste la réalisation globale sous moteur Unreal Engine, de très bonne facture, et une jouabilité sans accroc malgré le manque d’innovation. IGN et plusieurs joueurs ont toutefois noté des ressemblances troublantes entre certains assets de The First Descendant et Destiny, des accusations de plagiat à peine voilées que Nexon prend « très au sérieux ». The First Descendant est disponible gratuitement sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.