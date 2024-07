Google s’apprêterait à racheter Wiz pour 23 milliards de dollars

Il s’agirait tout simplement du plus gros rachat de Google. Si l’on en croit les informations du Wall Street Journal, la firme de Mountain View s’apprêterait à racheter la startup de cybersécurité Wiz pour le montant pharaonique de 23 milliards de dollars (et en cash !). C’est près de deux fois plus que le précédent rachat record de Google, soit l’acquisition de Motorola Mobility pour 12,5 milliards de dollars. Pour rappel aussi, Alphabet avait racheté en 2022 Mandiant, une autre société de cybersécurité, pour 5,4 milliards de dollars.

Ce rachat aurait été initié par Thom Kuriann le patron de la division Cloud de Google. Wiz, qui fournit déjà des solutions de cybersécurité pour Amazon, Oracle… et Google, permettrait de renforcer l’intégrité ds serveurs de cloud de Google dans un contexte où les attaques se multiplient de toutes parts, et via des groupes de hackers de plus en plus souvent soutenus par des Etats (et donc bénéficiant de lourds moyens d’attaques).

Le rachat n’est pas encore conclu, mais le Wall Street Journal affirme que la signature finale serait proche. Pour information, Wiz génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 350 millions de dollars et pèse 12 milliards de dollars en valorisation.