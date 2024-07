Une future combinaison pour les astronautes inspirée du film Dune ?

Les astronautes passent de longues périodes loin de la Terre, de leurs proches et du confort de la gravité. Ils doivent également supporter de boire de l’eau recyclée à partir des eaux usées. Cependant, toute l’urine n’est pas recyclée, et celle expulsée dans les combinaisons spatiales est simplement évacuée. Une nouvelle combinaison spatiale conçue par Weill Cornell Medicine et l’Université Cornell vise à rendre les sorties extravéhiculaires plus efficaces et moins désagréables en recyclant l’urine grâce à un sac à dos de filtration spécial.

Ces « stillsuits », nommées en référence aux romans Dune, peuvent capturer et recycler l’humidité en eau potable. Ces derniers disposent d’un cathéter externe à vide menant à une unité d’osmose inverse placée sur le dos de l’astronaute. Ce design innovant a été détaillé dans un article publié dans la revue scientifique Frontiers. Les combinaisons sont destinées aux futures missions de la NASA, y compris les missions Artemis II et III (pôle sud de la lune) et la mission habitée prévue sur Mars au delà de 2030.

Les Fremens de Dune portent des distilles, c’est à dire des combinaisons capables de recycler tous les fluides corporels afin de garder un niveau d’hydratation acceptable en plein désert

Les stillsuits ne fournissent pas seulement de l’hydratation pendant les sorties extra-véhiculaires mais améliorent également l’hygiène globale de l’astronaute. Les combinaisons spatiales traditionnelles de la NASA, utilisées depuis les années 1970, ne comprennent qu’un polymère superabsorbant pour gérer l’urine, ce qui entraîne forcément des soucis d’hygiène voire des problèmes médicaux tels que les infections urinaires (UTI) ou les maladies gastro-intestinales. Le nouveau design pourrait sans doute résoudre une grande partie de ces difficultés, mais il faut noter que NASA ne l’a pas encore officiellement adopté pour les missions à venir.