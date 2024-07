Dynasty Warriors : 22 millions de copies pour la célèbre franchise de Koei Tecmo (oui, mais…)

C’est un sacré cap pour Koei Tecmo. Dynasty Warriors, la célèbre franchise « Musô », a passé la barre des 22 millions de copies écoulées. Ce chiffre spectaculaire a été confirmé par les producteurs Akihiro Suzuki et Tomohiko Sho lors du salon chinois Bilibili World 2024. 22 millions c’est énorme, mais il faut tout de même relativiser dans la mesure où le jeu avait atteint les 21 millions d’exemplaires… il y a 4 ans ! En d’autres termes, les ventes ont considérablement ralenti ces dernières années (250 000/an en moyenne donc), si bien que le prochain Dynasty Warriors : Origins se retrouve dans la situation de devoir relancer une franchise beaucoup moins tendance actuellement et surtout salement abîmée par l’énorme ratage de Dynasty Warriors 9.

Votre égo est tellement surdimentionné que vous révez de combattre à vous seuls des armées de milliers d’hommes en armes ? Dynasty Warriors : Origins est fait pour vous

Akihiro Suzuki et Tomohiko Sho annoncent en outre que Dynasty Warriors : Origins proposera des doublages en chinois et en anglais (en plus bien sûr des voix japonaises). Dynasty Warriors : Origins montrera le bout de son « Musô » en 2025, sur PlayStation 5, Xbox Series et Steam.