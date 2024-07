Suprématie Quantique : un nouveau record établi par un ordinateur quantique de la société Quantinuum

Un nouvel ordinateur quantique nommé H2-1 et développé par la société Quantinuum a atteint la suprématie quantique et battu un nouveau record mondial en surpassant de cent fois les performances de la machine Sycamore de Google. Cet exploit marque une avancée significative dans le domaine de l’informatique quantique, et offre des perspectives nouvelles pour ce type de technologie. Pour rappel, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits qui peuvent exister « simultanément » dans plusieurs états, permettant ainsi de résoudre des problèmes complexes bien plus rapidement que les ordinateurs classiques.

Suprématie quantique, graal de l’informatique du futur

La notion de suprématie quantique désigne quant à elle le moment où un ordinateur quantique effectue une tâche spécifique (beaucoup) plus rapidement qu’un supercalculateur classique. Atteindre cette suprématie nécessite un grand nombre de qubits, ces derniers étantcependant sujets aux erreurs en raison des principes même de la mécanique quantique. Le développement de qubits plus fiables et capables de corriger les erreurs est donc crucial pour que ces machines atteignent leur plein potentiel et puissent servir à des applications concrètes (simulateur météo, modélisation de phénomènes complexes, etc.).

L’exploit de la société Quantinuum a été obtenu grâce à un tout nouveau ordinateur quantique, le H2-1, composé de 56 qubits. Ce dernier a obtenu un score d’entropie croisée linéaire de 0,35, à comparer au score de 0,002 obtenu par Sycamore (Google). Cette avancée spectaculaire démontre que le H2-1 peut effectuer des calculs avec un niveau d’exactitude nettement supérieur tout en consommant beaucoup moins d’énergie que les machines quantiques précédentes. De quoi ouvrir la voie à des applications pratiques de l’informatique quantique ? Cela reste à voir.