Cette éolienne à axe vertical permet de réduire considérablement les coûts et la maintenance

La France est très en retard sur ses objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. L’an dernier, l’hexagone n’avait toujours pas atteint les 23% du parc en EnR qui était l’objectif fixé pour… 2020 ! Ce ne sont pourtant pas les solutions technologiques qui manquent. Ainsi, IceWind, une startup basée en Islande, développe des éoliennes à axe vertical conçues pour remplacer les générateurs diesel dans les équipement des tours télécoms. Non seulement ces éoliennes sont capables de capter le vent sous tous les angles grâce à leur design bien spécifique, mais leur forme particulière permet aussi de réduire leur prise aux vents (en d’autres termes, il faudra réellement une tempête cataclysmique pour les mettre à terre).

L’intérêt de cette technologie ne s’arrête pas là. « Conçu pour être monté sur des tours commerciales, il réduit les coûts opérationnels grâce à une augmentation de la durée et de la fiabilité de l’alimentation de secours, ainsi qu’à une maintenance et des pannes réduites, minimisant ainsi le temps d’arrêt total » affirme ainsi Icewind sur son site. De fait, les éoliennes de IceWind sont fabriquées avec des matériaux durables comme l’aluminium et l’acier inoxydable, et peuvent fonctionner quasiment sans entretien pendant au moins vingt ans. Mieux encore, ces éoliennes sont nettement moins bruyantes que leurs consoeurs à larges pales, avec seulement 33 décibels de puissance sonore, ce qui permet à la faune environnante de cohabiter avec ces monstres d’acier.