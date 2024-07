Free Mobile dévoile deux Boosters intéressants pour son forfait à 2€

Free Mobile continue de revoir son forfait à 2€ et plus exactement le Booster. On en retrouve désormais deux, contre un seul auparavant. Ça débute à 0,99€ par mois.

Le forfait à 2€ ne bouge pas, il propose toujours 2 heures d’appels en France, les SMS et MMS en illimité, et 50 Mo pour Internet. C’est exactement la même chose pour un usage dans les pays d’Europe et dans les DOM.

Viennent ensuite les Boosters. Le premier coûte 0,99€ par mois et propose une enveloppe de 3 Go pour Internet au lieu de 50 Mo avec le forfait de base. Aussi, les appels deviennent illimités au lieu d’avoir deux heures. Cela fait donc un total de 2,99€ quand on combine le forfait et ce Booster.

Le second Booster est au prix de 3,99€ par mois et inclut 20 Go pour Internet, ainsi que les appels en illimité. Free Mobile le proposait déjà depuis quelques semaines, mais il est maintenant moins cher. En effet, son ancien tarif était de 4,99€ par mois.

Il y a deux éléments à prendre en compte, qu’importe le Booster choisi : l’accès en Internet se fait en 4G et non en 5G, et le prix est de 0,05€ au-delà de 3 Go ou 20 Go selon l’offre que vous choisissez.

Les nouveautés sont disponibles dès maintenant sur le site de Free Mobile. Si vous avez déjà un abonnement, vous pouvez souscrire à un Booster depuis votre espace client.