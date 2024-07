Firefox 128 propose la traduction ciblée, le streaming protégé en navigation privée et plus

Mozilla propose au téléchargement Firefox 128 dans sa version stable. Plusieurs nouveautés sont disponibles avec cette version, c’est l’occasion de les découvrir.

Les nouveautés de Firefox 128

Avec Firefox 128, il est possible de sélectionner une phrase ou un paragraphe, puis traduire la sélection. Il suffit pour cela de faire un clic droit pour choisir « Traduire la sélection en français ». Jusqu’à présent, le navigateur se chargeait de traduire une page entière.

Pour les utilisateurs des États-Unis et du Canada, Firefox affiche désormais vos recherches récentes ou les recherches en cours lorsque vous ouvrirez la barre d’adresse afin de vous ramener à votre session de recherche précédente ou d’inspirer la prochaine.

Le navigateur connaît également un changement au niveau de la fenêtre de dialogue qui apparaît avant d’effacer les données de navigation et les cookies. Outre la rationalisation des catégories de données, la nouvelle boîte de dialogue fournit des informations sur la taille des données du site correspondant à la période sélectionnée.

En outre, Firefox 128 peut maintenant lire les contenus protégés venant de sites comme Netflix en navigation privée.

Autre nouveauté : l’API Privacy Preserving Attribution est maintenant prise en charge. Selon Mozilla, il s’agit d’une alternative au suivi des utilisateurs pour l’attribution des publicités. Il est possible de la désactiver en se rendant dans les paramètres du navigateur puis en allant dans « Vie privée et sécurité ». Il ne reste plus qu’à décocher « Autoriser les sites web à effectuer des mesures publicitaires en respectant la vie privée ».

Enfin, dernier élément notable : la mise à jour 128 représente une nouvelle version de Firefox ESR (Extended Support Release). La précédente version de Firefox ESR (qui est la version 115) sera supportée jusqu’au 1er octobre 2024.

Firefox 128 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.